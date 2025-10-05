В Самарской области запустили производство стальных дверей
В субботу, 4 октября, в Жигулевске запустили производство стальных дверей под брендом «СЕНЕГА» на предприятии «Энерготехмаш». Об этом сообщает минпромторг Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации министерства, новый завод планирует выпускать до 15 тыс. дверей в месяц. Ориентирован он B2B сегмент (строительные компании, девелоперы, дилеры и дистрибьюторы).
Объем инвестиций в проект составил около 500 млн руб. при поддержке Фонда развития промышленности (заем по федеральной программе). На предприятие планируется создание до 350 рабочих мест.