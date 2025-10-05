Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самарской области запустили производство стальных дверей

В субботу, 4 октября, в Жигулевске запустили производство стальных дверей под брендом «СЕНЕГА» на предприятии «Энерготехмаш». Об этом сообщает минпромторг Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации министерства, новый завод планирует выпускать до 15 тыс. дверей в месяц. Ориентирован он B2B сегмент (строительные компании, девелоперы, дилеры и дистрибьюторы).

Объем инвестиций в проект составил около 500 млн руб. при поддержке Фонда развития промышленности (заем по федеральной программе). На предприятие планируется создание до 350 рабочих мест.

Руфия Кутляева