Деменция не дает о себе забыть

В России растут продажи лекарств от деменции. По данным аналитической компании RNC Pharma, за первые семь месяцев 2025-го этот показатель превысил 5 млрд руб., что на 16% больше по сравнению с тем же периодом 2024-го. За три года спрос на эту категорию лекарств вырос на треть. Чаще всего их приобретали в Центральном федеральном округе, где продана треть от общего объема.

Лидерами рынка остаются импортные препараты, хотя в аптеках немало российских аналогов, пояснил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов: «Нельзя сказать, что это какая-то очень обширная группа. По большому счету, если рассматривать рынок нашей страны, она сформирована всего лишь за счет четырех международных непатентованных наименований. В основном речь идет о препарате на основе мемантина, который занимает в общем денежном выражении почти 50% рынка. Но есть и другие продукты. Они немножко отличаются по своей эффективности и показаниям к применению. Это достаточно узкий рынок, относительно скромный. Абсолютный лидер здесь иностранная компания Merz Pharma, которая производит препараты "Акатинол Мемантин". На второй строчке расположились отечественные производители. Это тот же мемантин, но в виде небрендированных препаратов. Их производят более 11 компаний. Соответственно, один из лидеров — российская "Вертекс". В основном представлены не какие-то инновационные препараты, а достаточно старая товарная группа. В большинстве своем для каждого продукта есть огромное количество аналогов и зарубежного, и российского производства. То есть даже если предполагать какие-то проблемы с логистикой, именно сложностей с заменой возникнуть не должно. В среднем в группе препараты стоят порядка 170 руб. за упаковку».

В этом году исследователи из Кембриджского университета создали модель на основе искусственного интеллекта, которая может анализировать пользу препаратов от деменции. Она изучала провальные клинические испытания лекарств и выявляла те случаи, когда эти препараты на самом деле были эффективными. Например, нейросеть показала, что ланабецестат почти вдвое замедляет развитие деменции у некоторых пациентов.

С чем связан рост спроса на такие препараты? Эту тему “Ъ FM” обсудил с доцентом кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН, врачом высшей категории Романом Сулеймановым: «С конца прошлого века, где-то с годов 1980-х, в ход пошли ингибиторы ацетилхолинэстеразы. С тех пор, в общем-то, они и очень активно применяются. Есть еще вторая группа препаратов, представленная одним единственным лекарственным средством, известным под названием "мемантин". Это антагонист NMDA-рецепторов. Если первые используются в основном на ранних стадиях лечения, то мемантин применяется на поздних. Конечно, очень многое еще зависит от генеза самой деменции. Какие-то немножко лучше поддаются лечению, особенно на ранних стадиях, и можно эффективнее затормозить развитие заболевания. Какие-то разновидности, например, так называемая лобно-височная деменция, хуже поддаются терапии. Но в любом случае эти препараты не излечивают деменцию. К сожалению, они могут лишь на какое-то время приостановить ее развитие.

Рост спроса на такие лекарства, вероятно, связан с повышением общей грамотности населения, более частым, более ранним, может быть, диагностированием деменции.

На сегодняшний день, насколько я знаю, примерно 25% людей пожилого возраста, обращающихся за медицинскую помощью, страдают этим заболеванием. При этом лишь у небольшой части пациентов сразу же оно диагностируется. В моей практике я вижу довольно регулярно, что люди, вроде бы даже совместно проживающие со своими пожилыми родственниками, очень долгое время то ли не замечают, то ли ведут такой изолированный образ жизни, что даже не обращают внимание на постепенно нарастающее когнитивное снижение. Часто это приводит к тому, что пациенты попадают в поле зрения психиатров уже на довольно запущенных, отдаленных стадиях деменции».

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021-м в мире насчитывалось около 55 млн человек с деменцией. По ее оценкам, к 2030-ми таких людей станет на 45% больше.

