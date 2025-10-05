ЕС решил снизить технологическую зависимость от США за счет новой стратегии по ИИ

Евросоюз разрабатывает новую стратегию в области искусственного интеллекта (ИИ), чтобы снизить технологическую зависимость от США и Китая. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хенна Вирккунен

Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters Хенна Вирккунен

Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

План по продвижению европейских ИИ-платформ представит заместителя председателя Еврокомиссии по цифровому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен 7 октября. Согласно проекту, новая стратегия будет направлена на обеспечение безопасности и устойчивости, а также повышение конкурентоспособности европейской промышленности.

В соответствии с планом, ЕС будет расширять использование ИИ в сферах здравоохранения, обороны и производства. Кроме того, Евросоюз планирует ускорить внедрение нейросетей в государственных администрациях.

Брюссель хочет позиционировать искусственный интеллект не просто как инструмент повышения производительности, но и как «стратегический актив», который должен быть тесно интегрирован в институциональные, промышленные и безопасные системы Евросоюза, следует из публикации.