Германия предложила помощь в реализации плана Трампа по Газе

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе — «уникальная возможность» для прекращения палестино-израильского противостояния. Он подчеркнул важность международного сотрудничества для быстрой реализации инициативы.

Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters Разрушенные здания в пригороде Газы Туффахе (5 октября 2025 года)

Перед отъездом в Катар и Кувейт Йоханн Вадефуль сказал журналистам, что благодаря поддержке арабских и мусульманских государств план Трампа имеет шанс на успех, передает ТАСС. Он выразил надежду на возвращение заложников и прекращение военных действий. Министр добавил, что Израиль и ХАМАС готовы к необходимым шагам, но для этого нужно постоянное сотрудничество всех заинтересованных сторон.

Глава МИД Германии сообщил о переговорах с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива в Кувейте. Йоханн Вадефуль подчеркнул, что Германия сыграет ключевую роль в реализации плана, предложив конкретные меры для гуманитарной помощи и восстановления.