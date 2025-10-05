В Москве найден мертвым бывший директор издательства «Правда» Вячеслав Леонтьев

В Москве найден мертвым советский издатель, бывший директор издательства «Правда» Вячеслав Леонтьев. Ему было 87 лет. Тело обнаружили возле дома на Молодогвардейской улице, где он проживал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Леонтьев (фото 1992 года)

Фото: Валентин Кузьмин / ТАСС Вячеслав Леонтьев (фото 1992 года)

По данным «Московского комсомольца», полиция рассматривает версии суицида и несчастного случая.

Вячеслав Леонтьев с 1971 года работал в издательстве «Правда», начав карьеру с должности заместителя начальника производственного отдела. В 1984 году он возглавил издательство и продолжал руководить им после преобразования во ФГУП «Пресса».