Премьер Грузии Кобахидзе обвинил оппозицию в попытке устроить «майдан»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиционные силы во время акций протеста при проведении муниципальных выборов накануне, 4 октября, пытались устроить в Тбилиси «майдан», но эта попытка провалилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters

«Что касается вчерашних процессов, попытки свержения власти, то эта попытка провалилась. За прошедшие четыре года мы увидели уже пятую попытку устроить "майдан" в нашей стране», — заявил на брифинге господин Кобахидзе.

«В течение четырех лет "наци" (обобщенное наименование оппозиции по названию партии "Единое национальное движение") уже пять раз пытались свергнуть власть, устроить "майдан"»,— добавил он (цитата по ТАСС)

4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. По данным ЦИК Грузии, после обработки 55% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» набирает более 80% голосов. В этот же день в стране прошли акции протеста.

В Тбилиси была предпринята попытка штурма президентского дворца. Задержаны пять оппозиционеров. Их обвинили в попытке госпереворота. По данным Минздрава Грузии, во время акций протеста пострадали более 20 сотрудников правопорядка

.