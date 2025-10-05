В Татарстане за неделю с 22 по 29 сентября выросли цены на все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает Татарстанстат.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане за неделю подорожали все виды бензина

Бензин марки АИ-92 подорожал почти на 2 руб., достигнув 57,58 руб. за литр. Бензин АИ-95 стал дороже на 2 руб., его цена составила 62,11 руб. за литр. Бензин АИ-98 и выше подорожал на 10 коп., теперь стоит 83,48 руб. за литр.

Дизельное топливо также подорожало: цена с 67,34 руб. за литр увеличилась до 68,02 руб.

Влас Северин