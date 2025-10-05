«Ижсталь» уступила «Кристаллу» в овертайме домашнего матча

Команда «Ижсталь» уступила саратовскому «Кристаллу» со счетом: 2:3 в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Последний матч домашней серии регулярного чемпионата прошел в Ижевске 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Счет открыл нападающий «Ижстали» Андрей Ерофеев в третьей двадцатиминутке матча. После перерыва гости отыгрались — шайбу забросил Антон Подорожников. Затем сталевары вновь вышли вперед усилиями форварда Евгения Рымаева. Меньше чем за 4-е минуты до конца матча «Кристаллу» удалось сравнять счет и перевести игру в овертайм. Финальную шайбу забросил нападающий гостей Илья Балаболкин.

«Сегодня мы не сыграли в плане трудолюбия и настроя, как в предыдущий матчах. После трех победных матчей не хватило эмоций, усердия, но это поправимо. Я считаю, что это удовлетворительная домашняя серия»,— отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

По данным таблицы ВХЛ с начала регулярного чемпионата «сталевары» провели 10 матчей, из них шесть выиграли и пять проиграли. 10 октября «Ижсталь» начнет выездную серию встречей с самарским ЦСК ВВС.