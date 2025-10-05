Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту избиения малолетней в Оренбуржье

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Оренбургской области Вячеславу Зудерману возбудить уголовное дело по факту избиения малолетней девочки. Также он запросил доклад о ходе расследования. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации ведомства, в соцмедиа размещена информация о жестоком издевательстве над малолетней девочкой и избиением в ее день рождения подростками в Орске. В больнице у ребенка зафиксировали многочисленные ушибы и ссадины. Также сообщается, что девочке угрожали, если она куда-то сообщит о произошедшем. Следственные органы проводят процессуальную проверку по данному факту.

По данным полиции Оренбуржья, к ним обратилась мать пострадавшей, которая сообщила, что ее 12-летнюю дочь избила группа несовершеннолетних девочек. Полицейские установили, что на территории поселка Новая Биофабрика на почве личных неприязненных отношений две девочки 13 лет нанесли побои руками и ногами по голове и телу потерпевшей. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. На данный момент несовершеннолетняя проходит лечение. По итогам проведенной мед экспертизы будет принято процессуальное решение. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Руфия Кутляева