С пермского подрядчика через суд взыщут 1 млн рублей за монтаж дома с дефектами

Суд удовлетворил требование жительницы Пермского края о взыскании с подрядчика 1 млн руб. за монтаж жилого дома с дефектами, сообщает Мотовилихинский райсуд Перми. Истец в августе 2024 года заключила с ответчиком договор на выполнение монтажа каркасного дома «под ключ» в один этаж с мансардой. Цену на материалы и работы стороны согласовали в размере 1,32 млн руб. руб. Пермячка сразу внесла подрядчику оплату в 884 тыс. руб.

Вскоре выяснилось, что компания некачественно выполнила работы по строительству дома. Экспертиза выявила многочисленные несоответствия постройки требованиям ГОСТ, СНиП и техрегламентам. Требование истца об устранении недостатков подрядчик проигнорировал. Посчитав свои права нарушенными, заказчица обратилась в суд.

При принятии решения об удовлетворении требований суд исходил из того, что подрядчик выполнил работу, отступив от договора подряда. Суд частично удовлетворил требования истца. Так, был расторгнут договор на выполнение строительно-монтажных работ, с компании в пользу пермячки взыскали уплаченные средства в 884 тыс. руб., компенсацию морального вреда в 10 тыс. руб., 50 тыс. руб. штрафа, расходы по оплате услуг эксперта в размере 60 тыс. руб. Решение в законную силу не вступило.