Жителя Аши будут судить за организацию сети по продаже поддельных сигарет

В Челябинской области следователи отдела МВД России по Ашинскому району завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте немаркированной табачной продукции на 2,5 млн руб. (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Материалы направили в Ашинский городской суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, южноуралец организовал продажу поддельных сигарет в Ашинском районе через сеть местных магазинов. Он привлек бухгалтера, кладовщика и трех продавцов «для систематического ведения преступной деятельности».

Во время обысков в семи торговых точках было обнаружено и изъято более 20 тыс. единиц поддельных табачных изделий на общую сумму более 2,5 млн руб.