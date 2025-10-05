Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Текст послания опубликован на сайте президента Таджикистана.

«Своей деятельностью в качестве главы государства вы заслужили искреннее уважение соотечественников и высокую репутацию за рубежом»,— отметил Владимир Путин в поздравительном сообщении.

Президент России подчеркнул, что Эмомали Рахмон вносит значительный личный вклад в расширение отношений стратегического партнерства между двумя странами. Господин Путин также выразил уверенность в том, что предстоящее общение с президентом Таджикистана в Душанбе поможет расширить комплекс взаимовыгодных для обеих стран связей и укрепить Содружество Независимых Государств.