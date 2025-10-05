«Трактор» проиграл «Шанхайским драконам» со счетом 4:5

Челябинская хоккейная команда «Трактор» проиграла в гостевом матче «Шанхайским драконам». Игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге», закончилась со счетом 4:5, сообщает пресс-служба клуба.

В первом периоде счет открыл Остин Вагнер шайбой в ворота гостей. Во втором периоде Борга Рендулич увеличил преимущество хозяев. После этого «Трактор» отыграл два очка. Шайбы забросили Григорий Дронов и Андрей Никонов. Но, спустя 27 секунд, Остин Вагнер сделал дубль и вновь вывел «Драконов» вперед — 2:3. В третьем периоде «Трактор» сравнял счет усилиями Джошуа Ливо и Пьеррика Дюбе, забившего гол. Но Райан Спунер вскоре снова вывел «Драконов» вперед. В конце игры «Трактор» снял вратаря и вывел шестого игрока — Михаила Григоренко, который сровнял счет. В овертайме Ник Меркли принес победу «Шанхайским драконам».