В Татарстане спустя почти 4 часа отменили режим беспилотной опасности

В Республике Татарстан отменили режим беспилотной опасности. Сообщение об этом было опубликовано в официальном приложении МЧС России в 08:21.

Режим действовал с 04:27 утра и вводился в пятый раз за неделю.

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — сообщается в приложении МЧС.

Вчера режим беспилотной опасности длился 7 часов, а в казанском аэропорту вводили временные ограничения на выпуск и прием самолетов почти на 2 часа.

Влас Северин