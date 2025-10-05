В Перми продают бизнес по производству торфо-удобрений
В Перми на продажу выставлено предприятие по производству удoбpений из тopфа и туфa, вместе с меcтoрождениeм и бессрочной лицензией. По информации на сайте «Авито», бизнес продают за 500 млн руб. Как указано в объявлении, окупаемость актива — 24 месяца, штат предприятия составляет 10 человек.
Фото: Производство удoбpений из тopфа и туфa, источник фото - «Авито»
Промплощадка находится в 100 км от Перми в сторону Екатеринбурга. Бизнес работает как на внутренний, так и на международный рынок, удобрения экспортируются в Китай, ОАЭ, Индию, Кению, Саудовскую Аравию. Площадь месторождения составляет 370 га.