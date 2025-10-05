В Туве к реализации заявлены проекты трех отелей общей стоимостью 380 млн рублей

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в Туве построят три модульных быстровозводимых отеля на 260 мест общей стоимостью 379,4 млн руб. Проекты ООО «Сибирь Энерго» и ООО «СПК» стали победителями конкурса Минэкономразвития РФ, сообщил в своемTelegram-канале глава республики Владислав Ховалыг.

«Это будут многофункциональные туристические комплексы с комфортабельными гостиничными номерами и полноценными зонами отдыха. База в Каа-Хемском кожууне создается как центр подготовки и восстановления спортсменов-инвалидов, участников паралимпийских соревнований»,— отметил глава региона.

Проект турбазы в Каа-Хемском кожууне планирует реализовать ООО «СПК». В планах ООО «Сибирь Энерго» построить базы отдыха на озерах Хадын и Дус-Холь. Оба инвестора получат субсидии на реализацию проектов.

Особенность будущих баз в том, что строения будут собраны из готовых модулей. «При желании здание можно разобрать и перевезти в другое место, а также перестроить или дополнить подобно конструктору»,— рассказали в правительстве Тувы.

ООО «СПК» зарегистрировано в Кызыле (Республика Тыва) в марте 2023 года. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Единственный собственник — Аюши Монгуш. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка организации составила 399 тыс. руб., чистая прибыль — 95 тыс. руб.

ООО «Сибирь Энерго» основано в Новосибирске в 2015 году. Основные виды деятельности — ремонт электрического оборудования и строительство. Учредитель — Николай Туманов. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка организации составила 177,1 млн руб., чистая прибыль — 678 тыс. руб.

