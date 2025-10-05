Китай построил на военной базе макет центра столицы Тайваня

Армия КНР воссоздает правительственный квартал Тайваня в виде макета на крупнейшем полигоне Чжужихэ. С 2020 года, судя по спутниковым снимкам, она увеличила его размеры почти втрое, сообщает Sankei Shimbun.

По данным японского аналитического центра «Фонд базовых национальных проблем», Китай недавно закончил строительство модели здания тайваньского парламента. Он находится рядом с копией президентского дворца. До этого, по сообщению японского издания, аналитики с помощью спутниковых снимков обнаружили на полигоне копии Министерства иностранных дел и других тайваньских госучреждений.

Учения, отмечает издание, проводятся на полигоне с 2020 года. Военные проводят там маневры, имитируя бои за президентский дворец. Японские эксперты полагают, что такие сооружения используются для отработки «операции по обезглавливанию» — быстрого захвата руководства Тайваня в случае конфликта, сообщает Sankei Shimbun.

Полигон Чжурыхэ — не единственный подобный объект: в 2024 году тайваньская «Цзыю шибао» сообщала о второй базе в пустыне аймака Алашань, где воссозданы транспортные развязки и застройка района Боай в центре Тайбэя — столицы Тайваня.

Председатель КНР Си Цзиньпин призывал вооруженные силы сделать боевую подготовку более реалистичной, отмечает Sankei Shimbun. 30 сентября он заявил, что Пекин должен «решительно противостоять сепаратистским силам», стремящимся к независимости Тайваня, который власти КНР считают своей территорией.