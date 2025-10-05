«Сибстекло» озвучило предварительные параметры нового выпуска облигаций

ООО «Сибирское стекло» намерено в первой половине октября разместить трехлетний выпуск облигаций серии БО-03 объемом 200 млн руб. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов, сообщил организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ориентир ставки ежемесячного купона — 24,25% годовых. По выпуску через два года запланирована безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Номинал одной бумаги будет равен 1000 руб.

Облигационный заем эмитент планирует направить на пополнение оборотных средств с учетом планов по рефинансированию текущих обязательств.

В обращении находятся четыре выпуска облигаций ООО «Сибстекло» на общую сумму 1,1 млрд руб. 12 октября — дата погашения бумаг серии БО-П03 объемом 150 млн руб. Кредитный рейтинг эмитента — BB- с развивающимся прогнозом от АКРА.

ООО «Сибирское стекло» (актив «РАТМ Холдинга») — один из крупнейших производителей стеклотары в России. Производительность предприятия составляет около 900 млн единиц стеклотары в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании достигла 7,6 млрд руб., чистая прибыль — 10,5 млн руб.

Михаил Кичанов