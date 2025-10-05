В Стамбуле отменили концерт Робби Уильямса после его слов в поддержку Израиля

В Стамбуле отменили концерт британского певца Робби Уильямса, который должен был пройти 7 октября. Организаторы выступления сообщили «РИА Новости», что провести его не позволило руководство провинции Стамбул. До того, как отменить концерт, организаторы переносили его дважды.

Певец подтвердил информацию об отмене концерта. В соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) он сообщил, что местные власти отменили выступление «в интересах общественной безопасности». «Меньше всего мне хотелось бы поставить под угрозу безопасность моих поклонников»,— написал он.

Некоторые турецкие активисты до этого призывали власти отменить концерт господина Уильямса, а также обрушивались на певца с критикой, отмечают «РИА Новости» и The Jerusalem Post. Они настроены против певца, потому что тот высказывался в поддержку Израиля, а также давал концерты в этой стране.