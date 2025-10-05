В Шебекине мужчина выжил после детонации взрывчатки у себя под ногами

В городе Шебекино Белгородской области пострадал местный житель. Он получил тяжелые ранения, когда наступил на взрывное устройство у себя на участке, которое сдетонировало из-за этого. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У пострадавшего — открытый перелом ноги, также ему диагностировали минно-взрывную травму. Он находится в стабильном тяжелом состоянии, уточнил господин Гладков. Его увезли в областную клиническую больницу.