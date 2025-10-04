В Уфе из-за наезда мотоцикла погиб пешеход

На проспекте Октября в Уфе мотоцикл Suzuki наехал на пешехода и столкнулся с автобусом. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы, инцидент произошел вечером в направлении улицы имени города Галле. По предварительным данным, мотоциклист допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. От удара мотоцикл «отбросило» к автобусу ПАЗ, в салоне которого находились 18 пассажиров.

Мотоциклист с многочисленными травмами доставлен в больницу, среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Идэль Гумеров