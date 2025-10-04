ФК «Уфа» сыграл вничью со «Спартаком» из Костромы

Матч 13-го тура Лиги PARI (Первой лиги) между футбольными командами «Уфа» и «Спартак» (Кострома) завершился ничьей 0:0. Игра проходила на поле уфимского стадиона «Нефтяник».

Для башкирской команды это вторая нулевая ничья подряд — неделю назад так же завершился матч с «Челябинском».

«Спартак» и «Уфа» решают разные задачи в рамках нынешнего чемпионата. Уфимцы стараются избежать вылета во Вторую лигу, и результаты после 12 туров соответствовали этой цели — клуб занимал 12-ю строчку турнирной таблицы с 11 очками, на два очка опережая находящееся в зоне выбывания «Торпедо» (москвичи располагались на 16 месте). Костромичи стали главным открытием старта первенства — дебютировав в Первой лиги после выхода из низшего дивизиона, «Спартак» к матчу с «Уфой» стал единоличным лидером турнира, набрав 27 очков и потерпев одно поражение.

«Уфа» перед 13 туром смогла улучшить настроение неожиданным выходом в пятый раунд Кубка России, несмотря на поражение в предыдущем этапе любительскому клубу «Фанком» из Кирова (1:1, 4:5 по пенальти). Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил «Уфе» техническую победу (3:0) из-за того, что в составе кировской команды играл футболист, не имевший правой на участие в матче.

В первом тайме матча «Уфа» — «Спартак» опасные моменты создали только гости. На 29-й минуте Денис Боков, сместившись с левого фланга в центр, ударил из-за пределов штрафной и попал в створ ворот, но Александр Беленов отбил мяч. На 44-й минуте мяч после удара полузащитника Дмитрия Садова попал в перекладину ворот хозяев.

Кроме этих эпизодов, первые 45 минут запомнились лишь потасовкой уфимского нападающего Дилана Ортиса и костромского защитника Николая Тарасова.

После перерыва Беленову вновь пришлось спасать команду — на 49-й и 59-й минутах он ловил мячи после ударов Артура Гарибяна. В обоих случаях форвард гостей замыкал головой навесы с левого фланга.

У «Уфы» самый серьезный шанс забить получил Уильямс Чимези, который на 71-й минуте вышел на ударную позицию перед вратарской соперника после прострела Ортиса. Мяч после удара в касание попал в защитника, а затем укатился в аут.

Для «Уфы» вчерашний матч стал шестым ничейным в сезоне. Теперь у клуба 12 очков. В 14-м туре подопечные Омари Тетрадзе сыграют в Саратове с местным «Соколом».

Идэль Гумеров