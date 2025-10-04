В результате наводнения в Болгарии погибла россиянка

Число погибших в результате наводнения в Болгарии выросло до четырех. Последняя установленная жертва — гражданка России. Это следует из заявления МВД, которое приводит Болгарское телеграфное агентство.

С правоохранителями связался гражданин РФ, который недавно прибыл из Санкт-Петербурга, так как не смог связаться с женой. Вилла семьи находится на курорте Елените. Спасатели обнаружили тело погибшей россиянки 58 лет под обломками. Специалисты проведут экспертизу для установления точной причины смерти женщины.

В городах Бургас, Царево и Несебр объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения. Продолжаются работы по ликвидации последствий.