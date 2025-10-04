В Техасе погибли двое детей в результате стрельбы

В окрестностях города Энглтона в штате Техас произошла стрельба. Погибли двое детей. Еще двое несовершеннолетних пострадали, сообщает Associated Press.

Одному из погибших было четыре года, другому — 13 лет. Раненые дети восьми и девяти лет доставлены в больницу. Они находятся в стабильном состоянии.

Стрельба произошла утром 4 октября на стоянке для грузовиков. Правоохранители задержали подозреваемую. Устанавливаются возможные родственные связи между женщиной и потерпевшими.