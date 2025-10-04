Житель Брянской области пострадал при ударе ВСУ по автовокзалу

Поселок Погар в Брянской области подвергся атаке ВСУ с помощью беспилотников «Дартс». В результате удара по автовокзалу пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Раненый мужчина доставлен в больницу. Кроме того, повреждены два микроавтобуса. На месте работают оперативные службы.

По данным Минобороны, 4 октября над Брянской областью было сбито три беспилотника. Прошлой ночью над регионом уничтожили 27 БПЛА.