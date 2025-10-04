В Марий Эл водитель сбил восьмилетнего ребенка во дворе дома

В Волжске во дворе дома водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на ребенка 2017 года рождения. Об этом сообщает прокуратура республики.

ДТП произошло сегодня, 4 октября, по улице Кабанова. Ребенка доставили в больницу.

Волжская межрайонная прокуратура взяла на контроль проверку по факту происшествия. Надзорное ведомство также проверит соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Влас Северин