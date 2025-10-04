5 октября в Татарстане ожидаются заморозки до -4 градусов

В воскресенье, 5 октября, на территории Татарстана ночью местами на юге и востоке возможны заморозки до -4 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, а днем — от +13 до +18 градусов.

В Казани осадков не ожидается, температура составит от +3 до +5 градусов, в низинах — от 0 до +2 градусов. Днем сохранится переменная облачность, максимальная температура достигнет от +15 до +17 градусов.

Влас Северин