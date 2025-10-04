ДУМ Татарстана утвердило даты мусульманских праздников в 2026 году
Духовное управление мусульман Татарстана утвердило даты религиозных праздников на 2026 год. Официальный календарь опубликован на сайте ДУМ республики.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Ураза-байрам пройдет 20 марта, а Курбан-байрам — 27 мая. Оба праздника выпадают на будние дни. Рамадан начнется 19 февраля и завершится 20 марта. Даты Ураза-байрам и Курбан-байрам также будут утверждены указом раиса Татарстана. В этом году указ был опубликован в феврале.
В 2025 году Ураза-байрам отмечали 30 марта, что пришлось на воскресенье. По республиканскому законодательству дополнительный день отдыха в таких случаях не предоставляется. Курбан-байрам в 2025 году отпраздновали 6 июня, в пятницу.