Силы ПВО уничтожили 17 дронов ВСУ над пятью регионами России
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа ликвидировали 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Атаки с использованием дронов были зафиксированы над пятью регионами страны — Белгородской, Курской, Брянской, Орловской и Тульской областями.
Как уточнили в ведомстве, в период с 13:00 до 17:00 мск. Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над Белгородской областью, два — над Курской областью и по одному аппарату над Брянской, Орловской и Тульской областями. Все сбитые дроны принадлежали Вооружённым силам Украины.