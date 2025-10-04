Лукашенко заявил о необходимости выжить в условиях всемирного передела

В условиях глобального передела мира необходимо выжить. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочего визита в Петриковский район Гомельской области.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить. А возвращаться к полешукам (коренное население Полесья.— "Ъ") в лаптях ходить — не хочется. Поэтому надо Полесье в чувство приводить»,— заявил Александр Лукашенко (цитата по БелТА).

Важно проводить работы по улучшению земель для сельского хозяйства, особенно на Полесье, подчеркнул президент Белоруссии. Он отметил, что отдавать земли «природе» нельзя — за ними надо ухаживать.