На капитальный ремонт дорог в Альметьевском районе Татарстана выделили 227,9 млн руб, средства направят из бюджета республики. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

На капремонт дорог в Альметьевском районе Татарстана выделили 227,9 млн рублей

На капремонт дорог в Альметьевском районе Татарстана выделили 227,9 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ремонт затронет участок длиной 4,8 км. Подрядчику предстоит обновить дорожное покрытие, установить ливневки, барьерные ограждения, дорожные знаки, светофоры и освещение. Также будут проложены инженерные коммуникации и проведены работы по озеленению.

Работы планируют завершить до 17 июля 2026 года. Заказчиком проекта выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Влас Северин