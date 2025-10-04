На капремонт дорог в Альметьевском районе Татарстана выделили 227,9 млн рублей
На капитальный ремонт дорог в Альметьевском районе Татарстана выделили 227,9 млн руб, средства направят из бюджета республики. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.
На капремонт дорог в Альметьевском районе Татарстана выделили 227,9 млн рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ремонт затронет участок длиной 4,8 км. Подрядчику предстоит обновить дорожное покрытие, установить ливневки, барьерные ограждения, дорожные знаки, светофоры и освещение. Также будут проложены инженерные коммуникации и проведены работы по озеленению.
Работы планируют завершить до 17 июля 2026 года. Заказчиком проекта выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».