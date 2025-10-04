В Прикамье на реставрацию церквей выделят более 700 млн рублей

В Пермском крае на реставрацию церквей в 2026-2028 годах из бюджета планируют выделить 725 млн руб., отмечается в пояснительной записке к проекту закона о региональном бюджете на ближайшие три года.

В 2026 и 2027 годах краевой казны на работы по сохранению культурного наследия религиозного значения предполагается выделять по 250 млн руб. ежегодно. В 2028 году на эти запланировано 225 млн руб. Средства планируются направить на восстановление культовых зданий и сооружений.

Напомним, что весной 2025 года краевые власти выделили Пермской епархии РПЦ субсидию на реконструкцию Спасо-Преображенского кафедрального собора. Епархия будет получать ежегодно по 205 млн руб., из них 85 млн зарезервировано на реконструкцию здания Кафедрального собора в Перми.