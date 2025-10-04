Водителя оштрафуют за дрифт в Ростове-на-Дону

Сотрудники ГИБДД Ростова-на-Дону выявили 19-летнего водителя Мерседеса, устроившего дрифт на городских дорогах, по видеозаписи в интернете и составили протокол на сумму от 5 до 10 тыс. руб., сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Инспекторы обнаружили в сети видео с агрессивной ездой и заносами на проезжей части. Проверка установила личность нарушителя — им оказался 19-летний житель города, управлявший автомобилем Мерседес.

Отдел ДПС УМВД России по Ростову-на-Дону оформил административный материал по статье 12.33 КоАП РФ. Она предусматривает наказание за умышленное создание помех движению транспорта. Санкция составляет от 5 до 10 тыс. руб.

Молодой человек признал вину и заверил, что впредь будет соблюдать закон.

Региональная Госавтоинспекция подчеркивает: дрифт и агрессивная езда на дорогах общего пользования нарушают законодательство и угрожают жизни участников движения. Все случаи опасного поведения за рулем будут выявляться и пресекаться.

Тат Гаспарян