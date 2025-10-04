В Перми под стражу отправлен подросток, обвиняемый в покушении на теракт

Дзержинский райсуд Перми по ходатайству следствия избрал меру пресечения в отношении 15-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба суда, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт в группе лиц). Как считает следствие, вместе с подельниками подросток поджег металлический шкаф батарейного типа, находящийся у железнодорожных путей. При этом в шкафу не было оборудования сигнализации, централизации и блокировки, которое бы могло повлиять на безопасность движения поездов. Увидев посторонних, предполагаемый злоумышленник сбежал с места происшествия.

«В судебном заседании сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства, просила избрать более мягкую меру пресечения», - говорится в пресс-релизе суда. В итоге обвиняемый был отправлен в СИЗО до 1 декабря текущего года. Суд учел, что ранее он совершал противоправные деяния, склонен к девиантному поведению и бродяжничеству. При этом ранее подростку инкриминировали покушение на аналогичное преступление. В сентябре суд избрал несовершеннолетнему меру пресечения в виде домашнего ареста.