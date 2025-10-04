Из Пулково запустят прямые рейсы в Каракас

С 2 ноября венесуэльская государственная авиакомпания Conviasa начнет выполнять регулярные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом и столицей Венесуэлы — Каракасом. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Перелеты будут проходить один раз в две недели на самолете Airbus A340-600. Кроме того, авиакомпания также будет выполнять рейсы из Пулково в кубинский город Варадеро. Время в пути займет около 13 часов.

Первый рейс вылетит из Каракаса 31 октября в 22:30 по местному времени. Самолет приземлится в Пулково 1 ноября, после чего начнут выполняться регулярные перелеты в обе стороны. Билеты на новые направления уже доступны через представительство Conviasa.