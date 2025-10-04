В Ростовской области открыли сезон охоты на фазана и вальдшнепа

Минприроды Ростовской области с 4 октября разрешило охоту на фазана и вальдшнепа, которая продлится до 31 декабря 2025 года. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко, Коммерсантъ Фото: Нина Шевченко, Коммерсантъ

В начале октября также стартовала охота на бобра, выдру, европейскую косулю, благородного оленя, пятнистого оленя и лань.

С 15 октября 2025 года по 28 февраля 2026 года можно будет добывать норку, белку и куницу. С 11 октября 2025 года до 20 января 2026 года разрешат охоту на водоплавающую дичь с подружейными собаками.

Тат Гаспарян