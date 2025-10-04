Баскетбольный клуб УНИКС победил «Зенит» со счетом 104:77

Казанский баскетбольный клуб УНИКС победил санкт-петербургский «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ, завершив встречу со счетом 104:77.

Лидерами казанской команды по итогам матча стали Маркус Бингем и Си Джей Брайс, каждый из которых набрал по 22 очка. У «Зенита» лучшими игроками стали Ненад Димитриевич, Ливай Рэндольф и Алекс Пойтресс.

Следующий матч УНИКСа пройдет на домашнем паркете 11 октября в 16:30 по московскому времени против «Уралмаша».

Влас Северин