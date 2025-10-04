Мост через Москву-реку у Национального космического центра назвали Гагаринским

Новый мост через Москву-реку, соединивший районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники на западе Москвы, получил название Гагаринский. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва» Гагаринский мост

Назначение имени моста определяли москвичи в голосовании на платформе «Активный гражданин», в котором приняли участие более 142 тыс. человек. Большинство из них — 53 тыс. голосов (37,3%) — поддержали вариант «Гагаринский мост». Как отметил мэр, название мост получил в честь первого космонавта Юрия Гагарина и продолжает космическую тематику района. Новый мост находится рядом с Национальным космическим центром, открытым в День города, а также рядом с мостом имени академика Сергея Королева.

Строительство нового объекта длиной 231 м велось с июня 2020 года и завершилось в декабре 2024-го. Мост связал улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166, что значительно улучшило транспортную доступность Филевского Парка и Хорошево-Мневников. По словам господина Собянина, мост стал частью современной транспортной сети Москвы.