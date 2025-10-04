«Бессмертие уже не первый век занимает умы людей»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о инновационных методах для достижения долголетия, о поисках эликсира бессмертия и привычках, которые убивают мозг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: retro.bio Фото: retro.bio

В США появится таблетка против старения. Испытание на людях будет проведено до конца 2025 года, заявляет стартап Retro Biosciences. Как сообщается, препарат сможет обращать болезнь Альцгеймера вспять за счет своеобразного очищения клеток. СМИ уже называют это «лекарством от мусора».

Первоначальные инвестиции в размере $180 млн компания получила от Сэма Альтмана. Но Retro biosciences не намерена останавливаться ни в привлечении вложений, ни в разработках. А ее цель грандиозна — добавить 10 здоровых лет к общей продолжительности жизни.

Впрочем, Альтман не одинок в своем стремлении поддерживать долголетие. По данным The Wall Street Journal, за последние 20 лет инвестиции сверхбогатых людей в эту сферу превысили $5 млрд. Многие компании, которые делают ставки на препараты для бессмертия в итоге терпят неудачу, но энтузиасты верят науке, и многие по личным причинам.

Больше всего инвесторов интересует именно обращение вспять процессов старения, продажа товаров и услуг, которые обещают вечную молодость и разработки новых методов лечения. Не только эффективных, но и эффектных. А одна из самых обсуждаемых тем в Кремниевой долине — поиск способов «перепрограммирования» и омоложения клеток. Такую идею продвигает почти сотня профильных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Принято считать, что мозг разрушают только большие беды: травмы, болезни и время. На самом деле все прозаичнее, и иногда лодка разбивается о быт, а разум медленно подтачивают те самые привычки, которые на первый взгляд кажутся совсем невинными.

Психиатр и специалист по нейровизуализации Дениел Эймен составил для New York Post список безобидных вещей, которые могут сокращать жизнь. Первое — всегда говори «да». На самом деле мозг нуждается в паузах, а эту привычку стоит переосмыслить хотя бы во что-то вроде «мне нужно подумать».

Многозадачность, которая иногда так почитаема, часто приводит к стрессу и полной потере контроля. Стоит напоминать себе, что невозможно сделать хорошо сразу все, и по возможности делегировать часть дел.

Третья привычка очевидная — это ультрапереработанные продукты, вроде мороженого, чипсов или сухариков. Следом идут образ жизни домоседа, рутина и отказ продолжать учиться.

Чаще всего привычки связаны с выбросом дофамина. Чтобы разорвать эту порочную связь, есть несколько научно-обоснованных способов перепрошить нейроны, и не обязательно напрягать силу воли.

Освободиться от стресса, знать свои триггеры в лицо, и вместо того, чтобы бросить плохую привычку, можно попробовать заменить ее хорошей. Например, 10 отжиманий вместо одной сигареты.

К слову, правило 21 дня не совсем верное. Еще в 2010-м ученые установили, что для изменения поведения в среднем требуется от 18 до 254 суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Бессмертие — пожалуй, главная вещь, которая уже не первый век занимает людской ум. А особо смелые даже отправляются на его поиски, пытаясь нарушить привычный ход вещей. Национальное управление культурного наследия Китая объявило, что найденная в июне на Тибетском нагорье каменная надпись, вопреки слухам, подлинная и она подтверждает, что первый император Цинь Шихуанди искал эликсир жизни.

Экспедицию из группы алхимиков для сбора Яо — того самого живительного вещества — правитель отправил на поиски свыше двух 2 тыс. лет назад. Как добавляет The South China Morning Post, надпись из 37-ми иероглифов гласила, что группа добралась на повозке до горы и достигла озера на 37-м году правления императора, одержимого идеей бессмертия.

Прежде ученые знали, что Шихуанди собирал экспедиции, которые, вероятно, отправлял в Японию, но о том, что поиски проходили и в западной части, известно не было.

Еще в 2002-м археологи обнаружили на дне заброшенного колодца 36 тыс. дощечек с древней каллиграфией. Это была своего рода переписка — ответ на замысловатый указ императора. В них жители сообщали, что пока ингредиенты не были обнаружены, но они будут продолжать поиски.

За свою жизнь длиною полвека императору так и не удалось добиться своей цели, но эта целеустремленность его и убила. Предположительно, он скончался от так называемых пилюль бессмертия, которые содержали ртуть.

Анна Кулецкая