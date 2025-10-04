Трудности разблокировки

Центробанк планирует решить проблему с ложными блокировками банковских карт. Впрочем, о деталях говорить преждевременно, сообщил регулятор в своем Telegram-канале. Речь идет о побочных эффектах борьбы с дропперами. Как заявляла в сентябре Эльвира Набиуллина, ЦБ фиксирует всплеск жалоб на необоснованные блокировки средств. В августе Банк России расширил список признаков, которые бросают тень на законность операций до девяти. Это, в частности: непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата, запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом, необычная активность телефонных разговоров за последние часы, рост числа смс, перевод на счет более 200 тыс. руб. При выявлении хотя бы одного признака, карта блокируется.

И жалобы на такой механизм с уточнением условий только увеличились, отмечает директор технического Департамента RTM Group Федор Музалевский: «Требования по блокировке переводов появились достаточно давно, еще до COVID-19. И чем жестче становились требования, тем больше было ложных срабатываний. Когда стали говорить о том, что банк будет возвращать жертве мошенника денежные средства, если он их перевел при определенных условиях. И тогда резко возник скачок в ложных срабатываниях, по крайней мере, оно меньше, чем количество истинных срабатываний, которые блокируют мошеннические действия. И в этой ситуации, мне кажется, самое важное не пытаться бороться с причиной.

Проблема заключается в том, что блокировка может быть длительной, и легитимный перевод блокируется, как правило, когда это какая-то серьезная сумма, например, человек покупает машину, и у него из-за этого замораживается вся сделка. Банкам необходимо продумать механизм именно разблокировки. Здесь подводным камнем является то, что введенный мошенниками в заблуждение человек может попытаться как-то разблокировать именно мошенническую транзакцию.

У банков в принципе нет механизмов по оперативной разблокировке. Сейчас они уже начали появляться, по крайней мере, это возможно в том случае, если человек по телефону позвонил в финансовую организацию, попросил заблокировать карту, и в течение короткого времени он же звонит, называет кодовое слово и просит разблокировать, то есть техническая такая возможность есть. Осталось проработать ее процедурно».

Сейчас в базе дроппов где-то свыше миллиона человек. И выйти из черного бывает трудно, отмечает начальник управления по противодействию мошенничеству одного из коммерческих банков Николай Пятиизбянцев: «Во-первых, никто не проверяет, насколько обосновано заявление клиента. То есть такой механизм в принципе не предусмотрен — что случилось, почему он не согласен, денежные средства украли или что-то другое. Очень распространенный случай, когда человек покупает какую-то подписку, потом ему не понравилось то, за что он платил, он приходит и пишет заявление, что со всеми этими операциями он не согласен. И та организация, которая оказывала эти услуги, вполне может попасть в черный список.

И вторая проблема: нет никаких правовых механизмов, чтобы как-то выходить из этих списков. Если подать заявление в Центральный банк, то у регулятора нет оснований вывести клиента из этой базы. Он посылает запрос в те банки, от которых он получил информацию, на основании которой внес клиента в черный список. И кроме того, что клиент не согласен с этой операцией, никакой другой информации ЦБ, в общем-то, не имеет.

Что тут можно сделать в теории? Минимальный вариант — внесение в базу данных на определенное количество времени. Вероятно, необходимо продумать какой-то еще дополнительный механизм, чтобы и МВД давало какие-то основания. И вопрос этот действительно сложный, он потребует определенных усилий со стороны Центрального банка, чтобы это разработать».

С 1 сентября также ужесточили контроль за операциями по снятию наличны в банкоматах. Кроме того, в рамках борьбы с дропперами, Госдума планирует ограничить выдачу банковских карт в одни руки до 10 штук.

