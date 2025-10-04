Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил до конца недели обеспечить подачу тепла на всех объектах республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рустам Минниханов поручил обеспечить подачу тепла на всех объектах до конца недели

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Отопительный сезон начался в республике в понедельник, 29 сентября, но без тепла остаются 20 многоквартирных домов: 13 в Казани, 4 в Альметьевске, 2 в Бугульме и 1 в Лениногорске. Рустам Минниханов отметил, что 9 домов не получили паспорта готовности, хотя по приказу Минэнерго России от 12 марта 2013 года все дома должны были получить их до 15 сентября.

Тепло также не подано на два социальных объекта: Центр детского дополнительного образования в Казани и объект культуры в Верхнеуслонском районе. За последние семь дней поступило 1204 жалобы на отсутствие тепла.

