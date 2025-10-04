В Балашихе арестовали пытавшегося похитить ребенка мужчину

Суд отправил под арест до 2 декабря мужчину, обвиняемого в попытке похитить восьмилетнюю девочку в подмосковной Балашихе. 39-летний подозреваемый представился ребенку полицейским.

Инцидент случился 1 октября возле магазина на улице Карла Маркса. Мужчина схватил ребенка за руку и пытался увести с собой. Согласно видео, распространенном в Telegram-каналах, девочка начала плакать, чем привлекла внимание прохожих. Одна из них в итоге проводила несовершеннолетнюю до дома.

Было возбуждено дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). По данным прокуратуры,

мужчина родился и зарегистрирован в другом регионе России и не имеет постоянной регистрации в Подмосковье. Задержанный вину не признал. Он просил суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.