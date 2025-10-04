Полиция проводит проверку по ДТП с пострадавшим водителем в Саратове

В Гагаринском районе Саратова в ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла в 08:30 сегодня, 4 октября, близ села Пристанное. Там водитель автомобиля «ВАЗ-2111» протаранил световую опору.

В результате ДТП водитель этого транспортного средства получил травмы, его увезли в лечебное учреждение. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов