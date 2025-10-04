РФ вводит пошлину на экспорт масличного льна и квоты на вывоз кукурузы

Правительство ввело временную таможенную пошлину в размере 10% на экспорт масличного льна за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 августа 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Меру ввели для стимулирования загрузки мощностей по переработке льна, а также поддержку баланса между внутренним рынком и поставками сырья на экспорт, следует из публикации.

Кроме того, до 31 декабря этого года правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз за пределы ЕАЭС кукурузы, которая была произведена в Приморском крае и Амурской области. Размеры квот составляют 280 тыс. тонн и 130 тыс. тонн соответственно.

Меры позволят производителям Дальневосточного федерального округа реализовать излишки своей продукции за рубежом, если спрос со стороны соседних регионов будет отсутствовать, отметили в правительстве.