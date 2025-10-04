Светлана Камбулова: пиротехника мешает работе ПВО в Таганроге

Глава Таганрога Светлана Камбулова призвала жителей отказаться от запуска пиротехники, поскольку фейерверки создают ложные цели для системы противовоздушной обороны и отвлекают силы от реальных угроз. Соответствующее обращение она опубликовала в социальных сетях.

«Запуск пиротехники затрудняет работу системы противовоздушной обороны, создавая ложные цели и отвлекая силы, которые должны защищать нас от реальной угрозы»,— написала Светлана Камбулова.

Она напомнила о действующем в Ростовской области запрете на использование фейерверков и салютов до 1 декабря 2025 года. Нарушение этого требования является несоблюдением указа губернатора и неуважением к военнослужащим.

Кроме того, в регионе запрещено снимать и размещать фотографии и видеоматериалы, которые могут быть полезны противнику. За такие действия предусмотрены крупные штрафы и уголовное преследование.

«Призываю всех проявлять уважение к нашим защитникам, поддерживать их, соблюдая все правила, сохранять порядок и спокойствие ради безопасности каждого из нас и нашего города»,— заявила она.

Глава Таганрога также попросила горожан доверять только официальным источникам информации. При реальной воздушной опасности управление ГО и ЧС рассылает push-уведомления, затем информация появляется на странице главы города и ресурсах администрации, а также звучит сигнал «Внимание всем!».

Тат Гаспарян