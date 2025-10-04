В Магнитогорске произошел пожар на птицефабрике

Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в Магнитогорске. На территории птицеводческого комплекса загорелся один из птичников. Людей и животных в здании не было, сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области.

Горит кровля здания птичника на площади 800 кв. м. Забор воды организован от пожарного водоема, расположенного на территории комплекса. На месте работает штаб пожаротушения, создано два боевых участка. Всего в ликвидации возгорания участвуют 32 человека и восемь единиц техники. Угрозы соседним зданиям нет.