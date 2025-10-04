Кубок Ставропольского края по эндуро пройдет в Невинномысске 4-5 октября

4 и 5 октября в Невинномысске на Невинской горе пройдет Кубок Ставропольского края по эндуро — соревнованиям на мотоциклах по пересеченной местности, а зрители смогут увидеть выступление группы «Везучий Случай». Об этом сообщает глава города Невинномысска Михаил Миненков.

Эндуро представляет собой экстремальные гонки, где спортсмены и их техника проходят испытания на прочность.

4 октября в 11:00 стартуют юниоры первой категории на питбайках объемом до 150 кубических сантиметров. В 13:30 начнутся заезды юниоров второй категории на мотоциклах от 200 до 300 кубических сантиметров. В 14:00 пройдут квалификационные заезды для классов бронза, серебро и золото.

5 октября в 12:00 стартует класс золото, в 12:30 — серебро, в 13:00 — бронза.

Мероприятие пройдет на Невинской горе по координатам N44.591854 E41.977127. Организаторы приглашают любителей мотоспорта и зрелищных мероприятий посетить гонки вместе с семьями и друзьями.

Тат Гаспарян