В Приморье в ДТП с автобусом и большегрузами пострадали шестеро детей

В городе Дальнереченске Приморского края пассажирский автобус столкнулся с двумя большегрузами. В результате пострадали шестеро детей, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

Авария случилась вечером 4 октября на автодороге А- 370 «Уссури». Автобус ехал в сторону Хабаровска. Водитель одного из большегрузов не выдержал дистанцию и столкнулся с автобусом, который ехал в попутном направлении. В результате автобус столкнулся с движущимся впереди большегрузом.

В автобусе находились восемь человек, шестеро из которых — несовершеннолетние 2011 и 2013 годов рождения. Какие-либо подробности об их состоянии не приводятся. На место выехала заместитель Дальнереченского межрайонного прокурора Екатерина Попкова, уточнили в прокуратуре.