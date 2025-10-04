Рёнхап: Трамп может приехать в Южную Корею и пропустить саммит АТЭС

Президент США Дональд Трамп планирует приехать в Южную Корею 29 октября, перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источники.

Господин Трамп может посетить саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре (Малайзия) 26–28 октября, а затем отправиться в Японию для переговоров с новым премьер-министром страны. После этого президент США может прибыть в Южную Корею.

«Ожидается, что президент Трамп прибудет 29 октября и посетит Кенджу»,— сообщил агентству источник из правящей партии. Он подчеркнул, что график президента США еще точно не установлен, и дата его отъезда после 29 октября на данный момент неизвестна. В правительственных кругах предполагают, что Дональд Трамп может уехать, не посетив основную сессию АТЭС, которая пройдет с 31 октября по 1 ноября.