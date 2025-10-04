Минюст попросил Верховный суд ликвидировать «Партию роста»

Министерство юстиции Российской Федерации направило в Верховный суд РФ исковое заявление о ликвидации всероссийской политической партии «Партия роста». Об этом сообщает «РИА Новости», ознакомившись с данными суда. На данный момент точная дата рассмотрения дела не назначена.

Согласно информации, предоставленной Верховным судом, решение о ликвидации этой партии будет рассматриваться в судебном порядке. Ведомство не уточняет причины подачи такого иска.

В апреле 2024 года «Партия роста» объединилась с партией «Новые люди». В центральный совет «Новых людей» вошли бывшие заместители председателя «Партии роста» Виктор Звагельский и Татьяна Минеева, а Борис Титов возглавил федеральный политсовет новой партии.